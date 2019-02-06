Sungurlu'da öğrenciler 19 proje ile TUBİTAK'a başvuruda bulundu

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başvuruların yapıldığı liselerarası 2204-A lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması ve ortaokullar arası 2204-B ortaokul öğrencileri araştırmaları projeleri yarışması'na ilçe genelinde yer alan lise ve ortaokullarından başvurular yapıldı.

TUBİTAK projesine başvuran ilçede okullarından13'ü, 17 danışman öğretmenlerin desteği, 25 öğrencinin hazırladığı 18 proje çalışması ile başvuruda bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "İlçemiz okullarında, ilk defa başvuruların yapıldığı liselerarası 2204-A lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması ve ortaokullar arası 2204-B ortaokul öğrencileri araştırmaları projeleri yarışması ile öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerimizin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerimizi temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamanın amaçlanıyor" dedi.

Mustafa Eryiğit, “Öğrencilerimize bilimi sevdirmek, ilçemizde bilim kültürünü yaygınlaştırmak, çocuklarımızın çağın gerektirdiği donanıma sahip olmalarını sağlamak için 2018-2019 çağrı döneminde 25 okulumuz proje başvurusu yapmıştı. Başvuru yapan okullarımızdan 14'ü TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirme hakkı kazanmıştı. Bu kapsamda ilçedeki okullar 6'şar bin lira olmak üzere toplamda 84 bin lira hibe desteği elde etti. Okullarımızın aynı gayreti sarf ederek başvuruda bulunduğu 2024 TÜBİTAK Araştırma Projelerini önemsiyor, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yönde yapılan çalışmaları destekliyoruz. TÜBİTAK Projeleri öğrencileri araştırma yapmaya teşvik etmektedir. Öğrenciler iş birliği yaparak araştırma yöntemleri, sonuçların derlenmesi ve sunum becerileri konusunda kendilerini geliştirme imkânı yakalayabilmektedir. Bizler Sungurlu'da yaşayan öğrencilerimizin her anlamda donanımlı bireyler olmasını hedefliyoruz. TUBİTAK 2024 başvurusu yapan, bilimsel çalışmaların yaygınlaşması için emek veren, fedakârca çalışan proje yürütücülerimize, projede görev alan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, yarışmada başarılar diliyorum” şekilde konuştu.