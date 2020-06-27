Sungurlu'da öğrenciler dualarla yolcu edildi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna giren öğrenciler için ücretsiz olarak hizmet veren araçlar, sabahın erken saatlerinde belediye hizmet binası önünden dualarla hareket etti.

Öğrencilere Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatlarıyla maske, çikolata ve su dağıtıldı. Belediye önünden hareket eden araçlar, öğrencileri sınava girecekleri okullara bıraktı.