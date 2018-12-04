Sungurlu'da öğrenciler ekmeklerini israf etmeyecek

Küçük yaşlarda öğrencilerin toplum problemlerine duyarlı olmaları, sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği “Sorumluluklarımla Büyüyorum” projesinde ilkokullarda kasım ayı boyunca ekmeğimi israf etmiyorum teması işlendi. Okullarımızda ekmek israfı, bayatlamış ekmeklerin kullanım alanları, ekmeğin muhafazası, ekmeğin beslenmedeki önemi gibi konular işlenerek hem öğrencilerin hem de ailelerin konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Ayrıca okullarda ekmek israfı ile ilgili poster-afiş çalışmaları, video gösterileri, bilgilendirme notları, okul panolarının düzenlenmesi, bayatlamış ekmeklerle yapılan yemek tarifleri kitapçıklarının ailelerle paylaşılması, atık ekmeklerle sokak hayvanlarının beslenmesi, slogan yarışmaları gibi etkinliklerle konuyla ilgili farkındalık çalışmaları yürütüldü. Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu projeyi okulla sınırlandırmayarak ilçede bulunan bir ekmek fırınına gezi düzenlediler. Minik öğrenciler ekmeğin nasıl yapıldığına dair bilgiler aldılar.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, projeyle ilgili yaptığı açıklamada; “Sosyal sorumluluk projeleri toplumsal yaşamın iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu yönde hazırladığımız Sorumluluklarımla Büyüyorum projesi ile çocuklarda farkındalık yaratmayı ve bir nebze de olsa topluma fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu proje kapsamında her ay bir sosyal sorumluluk temasının işlendiği çalışmalar yürüteceğiz. Tüm ilkokullar, öğrencilerimizin projede etkin görev almalarını sağlayarak ailelerin katılımcı olmaları noktasında teşvik edici faaliyetler planlayacaklardır. Okullar birlikte organizasyonlar düzenleyerek ilçemiz genelinde projenin yaygınlaştırılmasını sağlayabilirler. Amacımız iyi örnekleri paylaşarak, yaygınlaştırmak. Kasım ayında tüm ilkokullarımız ilgili temanın amacına ulaşması için gayretlerini gösterdiler. Katkılarından dolayı tüm okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.