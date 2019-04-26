Sungurlu'da öğrenciler sebze meyve yetiştirecek

Projeyle ilgili yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, ziraat mühendisleri ve köy okulların müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit projeye ilişkin yaptığı açıklamada; “Öğrencilerimizin doğayla iç içe olmalarına imkan sağlayacak önemli bir projeyi ilçemize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuk Mühendislerimiz İş Başında Projesi, Müdürlüğümüzün yol haritası olan 2023 Eğitim Vizyonu rehberliğinde hazırlanmıştır. Eğitim Vizyonu, okulların öğrencileri iş birliğine, üretim yapmaya, yaşam becerileri kazandırmaya ve etkileşime yönlendiren somut mekânlar olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu gerekliliklerden yola çıkarak hazırladığımız projemizde, öğrencilerimize doğa sevgisini aşılamayı, sadece tüketen değil üreten bireyler olmalarını ve onları hayatlarının her anında kullanabilecekleri bilgilerle donatmayı hedefliyoruz.

Proje ile öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri sınıf dışı eğitim ortamları oluşturacağız. Proje kapsamında ilk etapta 15 köy okulumuza çocuklarımızın meyve, sebze ve ağaç dikebilecekleri bahçe kazandırmayı planlıyoruz. Öncelikle okul bahçelerinin uygunluğuna, toprağın özelliklerine ve iklime göre yetiştirilebilecek ürünler belirlenecek. Ürünler yetiştirilirken öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ziraat mühendisleri tarafından teorik eğitimler de verilecek. Böylece okullarımızda daha bilinçli ekim ve dikim yapılması sağlanacak. Öğrencilerimiz kendi diktiklerini kendileri yetiştirerek dayanışmayı, sorumluluk almayı, paylaşmayı ve sabretmeyi öğrenecekler. Okul bahçesinde doğa ile buluşan öğrencilerimiz deneyimleyerek öğrenmenin mutluluğunu yaşayacaklar.

Projemizin çok yönlü kazanımları olacağına inanıyor, zamanla merkezde bulunan okullarımızda da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bütün okullarımızın öğrencilerin doğa ile bağlarını güçlendiren, ekosistemi daha iyi anlamalarına, çevre dostu olmalarına katkı sunan bir okul bahçesine sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Projeye verdiği desteklerden dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Ziraat Odası Başkanlığına teşekkür ediyorum” dedi.