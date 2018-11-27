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Sungurlu'da öğrenciler uzay konusunda eğitim alacak

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığının sağlamış olduğu e-konferans sistemiyle ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Doktora Sonrası Araştırmacısı Astrofizikçi Dr.

Tansu Daylan ile canlı bağlantı gerçekleştirilecek.


Evrende yalnız mıyız? Uzayda Dünya'nın yaşanabilir ikizini bulabilir miyiz? Güneş sistemi dışında hayat bulmak için nasıl çalışmalar yürütülüyor? Bu ve buna benzer pek çok konunun yer bulacağı e-konferansla öğrenciler uzay hakkında merak ettiklerini sorma imkanı bulabilecek.


Yapılacak e-Konferansla, öğrencilere başarı elde etmiş Türk bilim insanlarını tanıtmayı, öğrencilerin bilim, fen ve uzaya olan ilgilerini ve bilgilerini artırmayı, yeni ufuklar açarak öğrencilerin bilim insanlarını kendilerine rol model almalarını sağlamayı amaçlanıyor diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapacağımız e-konferanslarla öğrencilerimizde bilim sevgisini oluşturmayı hedeflemekteyiz" dedi.

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