Sungurlu'da öğrencilerin ikinci aşama test ve ölçümleri yapıldı

Milli Eğitim Bankalığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Sungurlu'da öğrencilere ikinci aşama test ve ölçümler yapıldı.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulamada geçen yıl üçüncü sınıfta eğitim gören sportif test ve ölçümlere tabi tutulan öğrencilere Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ikinci aşama test ve ölçümler gerçekleştirildi.

İlçe Spor Müdürü Halil Yurt, "Test sonuçlarını Bakanlığımıza göndererek değerlendirme yapıldıktan sonra çocuklarımızın yeteneklerine göre uygun spor dallarına yönlendirme yapılacak. Böylece yeteneklerini erken yaşta fark edebilecek. Hem ulusal hem de uluslararası başarıların artmasında etkin olacak bir projedir. Test aşamasında görev alan İl ve İlçe Müdürlüğümüz personellerine teşekkür ediyorum diye söyledi.