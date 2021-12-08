Sungurlu'da okul servis araçları denetlendi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, okul servis araç araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Trafik ve Emniyet Trafik Ekipleri tarafından denetim, Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya başkanlığında, Taşımalı Eğitim Komisyon Üyeleri, Jandarma Trafik ve Emniyet Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçlarının Yönetmeliği ile Covit-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi çerçevesinde yapılan denetlemelerde eksiklikleri olduğu tespit edilen araçlara gerekli uyarılar yapıldı.