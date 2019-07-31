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Sungurlu'da okullar bakıma alındı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okullar yaz tatilinde bakım ve onarıma alındı.


İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, Şube Müdürü Yalçın Akkaya ile birlikte Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek bakım onarım ve tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.


Şahinoğlu, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaz tatilinde okullarda devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde görerek okul müdürü Oğuzhan Koç' tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Şahinoğlu, okulda bakım onarım çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

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