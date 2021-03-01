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Sungurlu'da proje hazırlama ve uygulama eğitimi düzenlendi

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının proje yönetim ve yürütme kapasitesini artırarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) mali destek programları ile ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimi düzenlendi.


OKA uzmanları Tuğba Purtul, Musa Erdal ve B. Emre Ünal tarafından Sungurlu öğretmenevinde gerçekleştirilen eğitime 18 personel katıldı.


Eğitimlerde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ile diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı dikkate alınarak, proje fikir aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler çalışıldı.


Proje sonrasında katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Görmüş, “İlçemizi her alanda kalkındırmak amacıyla her türlü imkanı kullanmaktayız. Sağlam projeler hazırlayıp, mali destek sunan kurumlardan proje desteği almak amacıyla ilçemizde proje hazırlama konusunda verdiğimiz bu eğitim, çok ciddi bir alt yapı oluşturacaktır. Kaymakamlığımız proje ofisinde arkadaşlarımızın deneyimlerinden ve fikirlerinden faydalanmak istiyoruz. Katkı yapan herkese çok teşekkür ederim“ ifadelerini kullandı.

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