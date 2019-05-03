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Sungurlu'da ramazan denetimi

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırdı.


Vatandaşların daha güvenli bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri, esnaf denetimlerini artırarak devam ettiriyor.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Ramazan ayında özellikle vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketimi açısından yapılan denetimler büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, yaptıkları rutin ve ani denetimlerde satışa sunulan gıdaların temiz ve sağlıklı olup olmadığı, gıda yönetmeliğine uygunluğu ve etiketlerinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor" dedi.


Denetimler neticesinde kurallara uymayan esnaflara yasal işlem uygulandığı bildirildi.

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