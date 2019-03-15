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Sungurlu'da seçim güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Seçim İrtibat ve Koordinasyon Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Seçim İrtibat ve Koordinasyon Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.


Kaymakam Mitat Gözen, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler yerel seçimlerinde, milletin iradesinin sandığa en güzel şekilde yansıması için kamu kurum ve kuruluşlarına da düşen görevler bulunduğunu belirterek, güvenliği sağlama görevinin başta Kaymakamlık olmak üzere kolluk birimlerine ait olduğunu, kamu görevlileri olarak tarafsızlık ilkesine bağlılığımızı göstererek, seçim döneminde güvenlikten sağlığa, haberleşmeden enerjiye kadar her husus düşünülerek muhtemel aksaklıkların belirlenmesi ve buna göre tedbir alınması gerektiğini belirtti.


Toplantıda seçimin huzur ortamında ve uzun yıllardır sahip olduğumuz demokratik tecrübeye yaraşır şekilde gerçekleştirilmesi üzere alınacak tedbirler ele alındı.


İlçe Kaymakamı Mitat Gözen başkanlık gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Vekili Nedim Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıd. Bş. Çvş Muammer Ulu, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Yalçın Akkaya, İlçe Sağlık Grup Başkanı Uğur Gül ve daire amirleri katıldı.

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