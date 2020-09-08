İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da seyir halindeki araca ateş açıldı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan silahla ateş edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan silahla ateş edildi. Olayda sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Başpınar Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir araçtan başka bir araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü B.E. yaralandı. Yaralı halde olay yerinden kaçan sürücü 100. Yıl Hali civarına geldiğinde durarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Polis ekipleri olayı gerçekleştirilen kimliği belirsiz şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.