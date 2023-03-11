Sungurlu'da sportif yetenek taraması yapıldı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, 504 ilkokul 3. sınıf öğrencisine sportif yetenek taraması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" ile sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak projesi "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" çerçevesinde ilçe genelinde yapıldı.

Mahmut Atalay spor salonunda 8 istasyondan oluşan testlerde, tarama istasyonları oluşturularak öğrencilerin sportif yetenek taramaları, öğrencilerin boy-kilo ölçümleri, esneklik testi, kulaç uzunluğu ve üst gövde yüksekliği, dikey sıçrama testi, kavrama kuvveti testi, çeviklik testi, 20 metre sürat testi ve sağlık topu atış testleri uygulanmak suretiyle, öğrencilerin hangi spor dalına daha yatkın olduğu profesyonel eğitimciler marifetiyle tespit edilerek, bu öğrencilerin bedensel yeteneklerine göre spor faaliyetlere yönlendirilmesi hedefleniyor.