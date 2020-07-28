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Sungurlu'da tandır yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında tandırlık tamamen kül olurken, itfaiye ekipleri olası faciayı önledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında tandırlık tamamen kül olurken, itfaiye ekipleri olası faciayı önledi.


Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Aşağıfındıklı Köyü'nde meydana geldi. İsmail Kalınsazlıoğlu'na ait evin tandırlık kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi ve komşuları Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 300 balya samanın bulunduğu samanlık ve eve sıçramadan yangını kontrol altına almaya başardı.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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