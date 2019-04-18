Sungurlu'da "Tasarım ve Beceri" atölyesi açıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde Mustafa Kemal İlkokulu'nda "Tasarım ve Beceri Atölyesi" olarak kullanılacak zeka sınıfı açıldı.

Sungurlu Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonunun temel amaçlarından birinin çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, bu temel hedef kapsamında tüm okullarda öğrencilerin yaşam becerileri edinebilecekleri, küçük yaştan itibaren mesleki yeteneklerini keşfedebilecekleri ortamlar oluşturma gayretinde olduklarını söyledi.

Açılışı yapılan tasarım ve beceri atölyesinde, çocukların tasarlama ve uygulama becerilerini geliştireceği çok sayıda materyal yer aldığını dile getiren Eryiğit, "Bu materyaller aracılığıyla çocuklarımız düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye daha fazla zaman ayırabileceklerdir. Atölye, öğrencilerimizin düşünsel, duygusal, fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Eğitim vizyonunda belirtildiği gibi ilçemizde kurulacak atölyelerimizdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır. İlçemizdeki okullarında tasarım ve beceri atölyelerini yaygınlaştırmak ve Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.