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Sungurlu'da Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Sungurlu’da son zamanların en sıcak günlerini yaşıyor.

Sungurlu'da son zamanların en sıcak günlerini yaşıyor. Termometreler şehir merkezinde 45 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere akın etti.


Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sıcaklık Sungurlu'da etkisini gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise soluğu park ve gölgelik alanlarda aldı. Çocuklar ise kendilerini küçük havuzlara bıraktı.


Serinlemek için parka gelen bir vatandaş, “Hava çok sıcak, serinlemeye geldik. Sungurlu malum yanıyor. Her hafta bizde buraya serinlemeye geliyoruz” dedi.


Yeşil alanlara akın eden yaşlılar, ağaçların gölgesinde uyuyarak zaman geçirdi. Çocuklar ise girdikleri süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

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