İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da trafiği rahatlatan yol çalışması

Sungurlu Belediyesi tarafından ana arterler arasında yer alan Prof.

Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki yol genişletme ve kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı.


Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatlıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde yapılan düzenlemeyle birlikte caddede yaşanılan trafik sorunu da azaldı.


Sungurlu Belediyesi'nden yapılan açıklama da, “Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner göreve geldiği gün itibariyle, Sungurlu'nun modern bir görünüm kazanması için çalışmalar yaparak, her geçen gün ilçemize değer kazandırıldı. Edindiği prensipli çalışma stratejisi sayesinde hayata geçirdiği projeler, ilçe halkının ve esnafının takdirini toplamıştır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde trafik akışından ve yaşanılan sürekli problemlerden memnun olmayan cadde esnafı ve vatandaşlar, yapılan çalışma sonrası iyileştirilen yol için Başkanımıza teşekkür ettiler.”denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.