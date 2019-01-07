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Sungurlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücüsü İran uyruklu olduğu öğrenilen 55 MA 561 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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