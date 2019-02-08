İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Karaçay Köyü Boztepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Karaçay Köyü istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan E.Ş. (29) yönetimindeki otomobil, yağışlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazadan sonra kendi imkanları ile olay yerinden ayrılan sürücü daha sonra rahatsızlanarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.