İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da trafik kazası

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çarpan jeepin sağ ön tekerleği koptu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çarpan jeepin sağ ön tekerleği koptu.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Akpınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Abuzer G. yönetimindeki 16 TAB 83 plakalı jeep, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken kazayla ilğili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.