Sungurlu'da üreticilere 10 ton nohut tohumu dağıtıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararı, gereğince atıl arazilerde, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi amacıyla toplam dağıtımın bir üreticiye en fazla 10 dekar olarak yapılması planlanmıştır. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalar yürütülecektir.

Karar çerçevesinde hibe ödemeleri, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle baklagil üretimini geliştirmek için yapılacak çalışmaların 2022 üretim sezonunda üreticilere önemli destek sağlayacağını öngörmektedir. Çiftçilerimize hayırlı olsun" denildi.