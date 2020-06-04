İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da vektörel mücadele çalışmaları

Sungurlu Belediyesi vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Türkiye genelinde değişiklik gösteren mevsimsel şartlara rağmen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre ve halk sağlığının korunması için larva ve ergin sinek ile yoğun mücadelesini sürdürüyor. Sungurlu'da ilaçlama çalışmaları, 3 araç, 3 adet ilaçlama cihazı ve vardiyalı çalışan iki ekip halinde haftanın 7 günü 24 saat olarak gerçekleştiriliyor.


Geçen yıla oranla daha sık ilaçlama yaptıklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilaçlama hizmetini en iyi şekilde yapmak ve en iyi sonucu alabilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gece-gündüz demeden çalıştığını ifade etti.


Olumsuz hava şartlarına rağmen Sungurlu'da sinek ve benzeri uçucularla mücadeleyi devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Şahiner, tüm mahalleler, çöp konteynırları, parklar, mandıra ve ahırlar ile köylerde gerçekleştirilen ilaçlama hizmetlerinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaç kullanıldığını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.