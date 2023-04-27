İhlas Haber Ajansı

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Sungurlu'da vektörel mücadele sürüyor

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde, İlçe belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde lavra ve haşere ilaçlama çalışması yapılıyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, İlçe belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde lavra ve haşere ilaçlama çalışması yapılıyor.


Havaların ısınması ile birlikte böcek ilaçlama çalışmalarına ağırlık veren Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelinde sulak ve yeşil alanlar ile mahallelerin muhtelif yerlerinde ilaçlama yapılırken yetkililer ilaçlamaların periyodik aralıklarla devam edeceğini belirtti.

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