Sungurlu'da veli akademisi projesi başlıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit projeye ilişkin yaptığı açıklamada; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ahlaki, milli ve manevi değerlere bağlı, insanlığa ve çevresine saygılı, sorumluluk sahibi ve bilinçli birer vatandaş olarak yetiştirilmeleri için velilerimize destek olmayı bir yükümlülük olarak görmekteyiz. Veli akademisi projesi ile veli-öğrenci arasında eğitim ve okul hayatı sürecinde karşılaşılan birtakım güçlüklerin çözümü konusunda velilere profesyonel destek sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda öğrencilerimizin akademik ve sosyal hayat başarılarının geliştirilmesi temel amaçlarımızdandır. Bu hedeflerle hayata geçirdiğimiz projede öncelikle velilerimizin online başvuruları alınarak üç eğitim konusu belirlenmiştir. Veli akademisi projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılan tüm velilere sertifika verilecektir. Sungurlu veli akademisi kapsamında bundan sonraki süreçte farklı alanlarda ve konularda öğrenci velilerimize eğitimlerimiz devam edecektir. Okullar ve aileler arasında köprüler kurmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Katkı sağlayan Sungurlu Rehberlik Araştırma Merkezine, Okul Yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederim” dedi.