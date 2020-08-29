İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da yangın

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 15 çam ağacı kül oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 15 çam ağacı kül oldu.


Yangın, Bahçelievler mahallesinde bulunan Aşıklar Tepesi'nde çıktı. İddiaya göre, madde bağımlarının yaktığı ateş, rüzgarında etkisiyle ağaçlık alana yayıldı. Yangını gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 15 adet çam ağacının yandığı bildirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.