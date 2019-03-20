Sungurlu'da yapımı tamamlanan kentpark hizmete açıldı

Binlerce kişinin katıldığı açılış töreninde yerel sanatçıların şarkılarıyla törene katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kentparkın açılış töreninde bir konuşma yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Hatırlarsanız toprak sahaya çocuklarımızı spor yapmaya yollamıyorduk. Stadımızı yaptık, bu toprak sahayı da sizlerin hizmetine sunduk. Yapamazsın, yetiştiremezsin dediler. Önce Cenabı Allah'a daha sonra sizlere güvendik. Yetiştirerek sizlerin hizmetine sunduk. Fitneden uzak durduk, dedikodudan uzak durduk. Hele hele de iftiradan uzak durduk. Onlar acımasızca bizlere her şeyi söylediler. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Cenabı Allah'ın huzurunda onlarla hesaplaşacağız" dedi.

"Allah sizleri ıslah etsin"

31 Mart'ta yapılacak seçimi kazanamayacaklarını anlayınca dedikodu, fitne ve fesada başvurdular diyen Başkan Şahiner, "Ama bizim bunlara karnımız tok. Çünkü bizim yanımızda sizler varsınız. Bize güvenen insanların başının dik gezmesi için çalıştık. Allah sizleri bizim yanımızdan eksik etmesin. Yapamayacak dedikleri ne varsa bizler tek tek onları yaptık. O kadar engellemelere rağmen, biz şunu söyledik. Biz bu yola inandıkta çıktık. İnancımızı da hiç bir zaman kaybetmedik. Allah'a çok şükür bu inancımızla, yapmış olduğumuz hizmetleri sizlerin hizmetine sunduk. 31 Mart gelip geçecek. İnsan utanacağı, sıkılacağı hiç bir şeyi söylememeli. Ama ben onlara şunu söylüyorum. Allah sizleri ıslah etsin. Her yerde tehdit, her yerde baskı yapıyorlar. Ama benim insanım baskıya, tehdide boyun eğmez. 31 Mart'ı kaybedeceklerini anladılar. Yaptırdıkları ankette yüzde 65 biz, yüzde 35 onlar çıktı." şeklinde konuştu.

Basında bizim hakkımızda olmadık kelimeler söylüyorlar diyen Abdulkadir Şahiner, "Az biraz gururunuz varsa, biraz şerefiniz varsa, azıcık onurunuz varsa, ananız erkek doğurduysa gelin şu kalabalığı çekinde gazetenizde yayınlayın. Benimle yola çıkan hiç bir arkadaşımı kimseye yedirmedim, kimseye de yedirmem. Onlarda benim yanımda dim dik durdular. Ama baktılar fitne, fesatta işe yaramıyor tehditlere başvurdular. Tehditlerde işe yaramıyor" diye konuştu.

'Helalı haramı bilmeyenlerin benim yanımda işi yok'

28 soruşturma geçirdiğini ve hepsinden tertemiz çıktığını belirten Başkan Şahiner, "Zorlarına gidiyor. Belediyeden 70 tane adam çıkardığımı söylüyorlar. Belediyeden çıkardığım toplam 23 kişi. Bunlardan 15'i belediyeye gelmeden, Ankara, İstanbul'da Çorum'da oturup her ay maaşını alan insanlar. Çalışmadan haram parayı kursağına koyan insanlar. Benim personelim akşam 21,00-22.00'ye kadar çalışıp evlerine helal para götürüyorlar. Ama onlar 2,5 sene çalışmadan para almışlar. 7-8 tanesi de her ay 10 gün çalışıp, 20 gün rapor alan işçileri. İkaz ettiğim halde aynısını tekrar ettikleri için işten çıkartıp hepsine kökten rapor verdim. Helalı haramı bilmeyenlerin benim yanımda işi yok" dedi.

Sungurlu'nun huzurunu bozacak hiç bir şeye müsaade etmeyeceğini söyleyen Şahiner, "Bakın Alaca'da huzur bırakmadılar. 4 bin tane Suriyeli Alaca'da, 17 bin tane de Çorum'da. Beni şikayet ediyorlar. Bir evde 20 tane Suriyeli var, mahalleyi kasıp, kavurmuş. Kaçak su kullanıyor. Belediye ekipleri de buna müdahale ediyor ve Sungurlu Belediyesi Suriyelileri rahatsız ediyor diye beni şikayet ediyorlar. Buna müsaade etseydik şuan Sungurlu'da 10 bin Suriyeli olurdu. Vatanını bilmeyen namusunu bilmez. Ben Alaca'da doğmadım, Osmancık'ta doğmadım, Çorum'da doğmadım. Ben Sungurlu'da doğdum ve Sungurlu'da öleceğim" ifadelerini kullandı.

'Allah'tan başka kimsenin huzurunda eğilmedim'

Bakın şu arkamda bir yolumuz var. Bu yolu bile kapattırmaya uğraşıyorlar diyen Abdulkadir Şahiner, "Çevre yolu kurdurmaya uğraşıyorlar. O kadar tehdit ediyorlar imzalamıyorum. Hapisle bile tehdit ettiler imzalamadım, yine de imzalamayacağım. Bu yol kapanırsa Sungurlu en az 10 bin 15 bin göç verir. Buda Sungurlu'ya hainlik etmek demektir. Ben burada olduğum sürece, Allah ta canımı sağ ettiği sürece kimsenin gücü bu yolu kapatmaya yetmeyecek. Allah'tan başka da bana kimsenin gücü yetmez. Allah'ın huzurunda eğildim, kulun huzurunda hiç bir zaman eğilmedim. Allah kimseyi de eğdirmesin" şeklinde konuştu.

Şahiner'in konuşmasının ardından açılış törenine katılan yerel sanatçılar Kini Ömer, Gökhan Kılıç ve Ankaralı İbocan'ın seslendirdiği şarkılarla törene katılan vatandaşlar gecenin geç saatine kadar eğlendi.

Program havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.