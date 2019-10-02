Sungurlu'da yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz uygulaması

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Sungurlu'da protokol üyeleri ile öğrenciler birlikte araçları durdurarak sürücülere uyarıda bulundular.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası Sungurlu'da yapılan etkinlikle başladı.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve Sunguroğlu İlkokulu 4 sınıf öğrencileri Kaymakamlık önünde bulunan yaya geçinde araçları durdurarak, ilk etapta emniyet kemeri takılı olmayan sürücüler uyarıda bulunarak, yoldan geçmenin yayaların önceliği olduğunu ve yaya geçitlerinde sürücülerin durup, yayalara yol vermelerini istediler.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişikliğin "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar” dedi.

Kaymakam Gözen, öğrencilere anne ve babanız ile yolda giderken, yayalara karşıdan karşıya geçişlerde yol vermeleri konusunda uyarılarda bulunmaları söyledi.

Kaymakamlık önünde yapılan uygulamanın sonunda Kaymakam Gözen, daire müdürlerine yönelik bulunduğunuz kurumlarınızdaki araçlarında bu uygulamaya uyması gerektiğini söyleyerek, bu konuda daha gerekli uyarılarınızı yapın diye konuştu.

“Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” uygulamasına Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Sadet Özmen, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu ve öğrenciler katıldı.