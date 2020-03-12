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Sungurlu'da yine koronavirüs alarmı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir süre önce Umre ziyaretinden döndükleri öğrenilen 2 kişinin, koronavirüs şüphesiyle Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tutulduğu öğrenildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir süre önce Umre ziyaretinden döndükleri öğrenilen 2 kişinin, koronavirüs şüphesiyle Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tutulduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre kimlik bilgileri açıklanmayan iki kişi, karın ağrısı, yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri ile Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şahısların tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenilirken, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde çalışanlara maske dağıtıldığı ve maske ile dolaştıkları görüldü.


Konuyla ilgili Hastane yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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