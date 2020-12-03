Sungurlu'da yoğunlaştırılan denetimler trafik kazalarını azalttı

Çorum'un Sungurlu ilçe merkezinde trafik kazalarını önlemek için hız kontrolü denetimleri yoğunlaştırıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimiz, Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen yaralanmaların azaltılması ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan-yakalanma riski duygusunun artırılması için Sungurlu ilçesi sorumluluk sahasında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaların kavşak içlerinde meydana geldiği, trafik kazalarının oluş şekilleri değerlendirildiğinde ise arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali ile yandan çarpma şeklinde olduğu görülmektedir.

Bu çerçevede ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaların azaltılması amacıyla Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak günün belirli saatlerinde Çorum-Sungurlu-Kırıkkale ve Kırıkkale-Sungurlu-Çorum Devlet Karayolunda yoğunlaştırılmış şekilde radarla hız denetimi yapılmakta olup, kurallara uymayan araç ve sürücülere 2918 Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmektedir.

Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesiyle ortaya konulan hedefler doğrultusunda yürütülen eylem planları, kampanyalar, etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme-bilinçlendirme ve algı yönetimi faaliyetleri sonucunda; Sungurlu İlçesinde 2019 yılına göre 2020 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında azalma olduğu görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.