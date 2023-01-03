Sungurlu'da yolun ortasında kalan direk tehlike oluşturuyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun ortasında kalan elektrik direği trafik güvenliği için büyük tehlike oluşturuyor.

7. Cadde de vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve adeta yolun ortasında bulunan elektrik direği tehlikeye neden oluyor.

Elektrik direğinin kaldırılmasını isteyen sürücüler ve bölge halkı, “Yolun ortasında kalan elektrik direği trafiği sıkıştırıyor ve kazalara neden oluyor. Akşam saatlerinde direk neredeyse hiç gözükmüyor. Bugün, içerisinde çocukların da bulunduğu bir araç az kalsın kaza yapıyordu. Yıllar önce yol kenarına dikilen elektrik direği, caddedeki yolun zamanla genişletilmesi üzerine yolun ortasında kaldı. Sisli ve yağışlı havalarda tehlike daha da büyüyor. Elektrik direğinin yol kenarına alınması için talepte bulunduk ancak yetkililer gereğini yapmadı. Bir facia yaşanmadan konuya çözüm bulunmasını talep ediyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.