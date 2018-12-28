Sungurlu'da Yunus Emre programı

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu açılış konuşmasını yaptı.

Programda bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit; "Bu toprakların bağrında yatırdığı yiğitleri düşününce, bizleri yetiştiren milletimize, ecdadımıza ödenmesi gereken bir vefa borcumuz olduğunu; kalbimizle, yüreğimizle, gönlümüzden düşen sözle bugün, yarın anmalıyız yeni nesillere düşüncelerini fikirlerini aktarmalıyız.

Bu vesileyle Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2. yılında devam ettirdiğimiz ‘'Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor'' projemizde Aralık Ayında ilçemizdeki bütün okullarımızda Yunus Emre ile ilgili çalışmalar yürüttük.

Yunus Emre; 700 yıl öncesinden günümüze uzanan bir dil köprüsü, insandan insana uzatılmış sevgi, kardeşlik, hoşgörü elidir. Aradan geçen bunca zamana rağmen bugün bile insanlığa hâlâ söyleyecek sözü olan bir dil ve gönül ustasıdır. Yunus, gerçekten de bizimdir. Anadolu'nun Yunus'udur, Dünya'nın Yunus'udur. Dolayısıyla o, bütün insanlığın kendisinde birleşebileceği ender insanlardan biridir.

Sevginin açmadığı kapı var mı ki şu âlemde? Yunus gönülleri sevgi ile çaldı, gönüllere sevgi ile dokundu. Onun sevgi temeli üzerine kurulan düşünce deryası kademe kademe bütün bir varlığı içine alan ilahi bir sevgiye dönüştü.

Her bir anında ecdada vefa duygusu hissettiren idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ocak ayında Nasrettin Hoca programında görüşmek dileğiyle sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum.” dedi.

Program Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerin hazırladıkları, Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Tanıtım Filmi, Yunus Emre ve Yaşadığı Dönemin tanıtıldığı video Gösterimi, İlahı Grubu tarafından Yunus Emre İlahilerinin okunması, Yunus Emre Oratoryosu ve Tiyatro gösteriminin ardından program sona erdi.