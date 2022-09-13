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Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak

Çorum’un Sungurlu ilçesinde eğitim gören 8 öğrenci, Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği projesi çerçevesinde Portekiz ve İtalya’ya giderek staj yapacak.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eğitim gören 8 öğrenci, Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği projesi çerçevesinde Portekiz ve İtalya'ya giderek staj yapacak.


Sungurlu TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün hazırladığı, Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye layık bulunan 2021-1-TR01-KA122-VET-000017108 numaralı 'Kızlarımız Avrupa'da Montessori ve Gelişmiş Otel Uygulamaları Stajında' isimli Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği projesi çerçevesinde 24 Eylül-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 4 yiyecek içecek hizmetleri öğrencisi ve 1 öğretmen gelişmiş otel uygulamaları staj eğitimi için Portekiz-Braga'ya, 29 Ekim-18 Kasım 2022 tarihleri arasında 4 Çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencisi ile 1 öğretmen Montessori staj eğitimi için İtalya-Milano'ya giderek staj faaliyetinde bulunacak.


Portekiz ve İtalya'ya gidecek öğretmen ve öğrenciler hareket öncesi ilçe Kaymakamı Fatih Görmüş'ü ziyaret ederek proje konusunda bilgi verdiler.

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