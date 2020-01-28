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Sungurlu'dan Elazığ'a 3 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Sungurlu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası büyük destek gördü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Sungurlu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası büyük destek gördü.


Kampanya kapsamında toplanan 3 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.


Belediye önünde bir konuşma yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Cumartesi günü başlattığımız yardım kampanyası çerçevesince 3 tır dolusu yardım topladık. Tüm halkımıza duyarlılığından ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Kadirşinas Sungurlu halkı bir kez daha üzerine düşeni fazlasıyla yaptı” dedi.


Türk milleti ne kadar necip bir millet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi diyen Başkan Şahiner, “Topladığımız 3 tır dolusu yardım malzemesini ben ve ekibim teslim edecek. Önce Malatya'ya daha sonra da Elazığ'a geçeceğiz. Sizlerin selamını götüreceğiz. Allah yaptığınız yardımları kabul etsin. Cenabı Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.


Başkan Şahiner, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Sungurlu her zaman depremzedelerimizin yanındadır” ifadelerini kullandı.

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