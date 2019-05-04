Sungurlu'dan Şanlıurfa'ya kültür gezisi

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Kültür Gezileri kapsamında erkekler Şanlıurfa'yı gezdi.

Seçim öncesinde başlayan 2019 yılı kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Bayanlardan sonra erkeklerde de ilk kafile Şanlıurfa'yı gezdi.

Şanlıurfa, Çanakkale, Konya ve Nevşehir olarak belirlenen kültür gezilerine katılmak isteyen vatandaşların, nüfus cüzdanlarıyla birlikte şahsen Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri istendi.