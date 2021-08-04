Sungurlu'nun 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hasadına başlanan meşhur 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini almaya başladı.

İlçeye bağlı 106 köyün yaklaşık 80'ninde ekimi yapılan 10 dilim kavunun hasadına başlandı. 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirtti.

Kavşut köyünde çiftçilik yapan Muammer Alagöz, bu yıl yaklaşık 50 dönüm araziye 10 dilim kavun ektiğini, şu ana kadar 2 traktör kavun çıktığını, bir kısmının da olgunlaşmasını beklediğini söyledi. Hasadını yaptığı 10 dilim kavunları traktörü ile ilçe merkezinde kilosunu 3 TL'den sattığını belirten Alagöz, bu cins kavunlar hem aroması hem de veriminin güzel olduğu için ektiğini söyledi.

"Kavunun fiyatı ilk çıktığında 2 ila 3 lira"

İlk kavun hasadının çıkıp tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 2 ile 2.5 TL arasında değişiklik gösterdiğini vurgulayan bir başka üretici Yusuf Kurbetseven, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların 1 TL'ye kadar düştüğünü söyledi.

Kavun yetiştiriciliğinin işçiliğinin çok zor olduğunu kaydeden Kurbetseven, "Bizim en büyük sorunumuz domuzlar. 15 tane domuz 100 dönüm bir tarlaya girdiği zaman bir gecede bitirebiliyor. Bizler sabaha kadar domuz nöbeti tutmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Bu yıl aşırı sıcakların kavunları vurduğunu söyleyen Kurbetseven, "Aşırı sıcaklar kavunları vurdu ve kavunlar yandı” dedi.

10 dilim kavunun ortalama 3-4 kilogram arasında geldiğini aktaran Kurbetseven, “Hem görüntü hem de lezzet bakımından tüketiciler genellikle bu dönemde 10 dilim kavunu tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Kurbetseven, yaz tatili olması nedeniyle Sungurlulu olup başka illerde ikamet eden vatandaşların genellikle hediye olarak yaşadıkları şehirlere 10 dilim kavunu götürdüklerini sözlerine ekledi.