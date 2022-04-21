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Sungurlu'nun tarihçesi ve kültürel etkinliklerini tanıttılar

Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, ’Kendimi Tanıyorum, Kentimi Tanıyorum Leblebi Tanelerinin Öyküleri’ projesi çerçevesinde Sungurlu’ya giderek İlçe’nin tarih ve kültürel etkinliklerini tanıttılar.

Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, 'Kendimi Tanıyorum, Kentimi Tanıyorum Leblebi Tanelerinin Öyküleri' projesi çerçevesinde Sungurlu'ya giderek İlçe'nin tarih ve kültürel etkinliklerini tanıttılar.


Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Osman Yüztgenç, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal, Müdür Yardımcı Nejla Uğraş ile birlikte Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci'yi makamında ziyaret ettiler.


Çorum İl Turizm ve Kültür Müdürlüğün 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak 46. Turizm haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinlik için Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri 'Kendimi Tanıyorum, Kentimi Tanıyorum Leblebi Tanelerinin Öyküleri' projesi nedeniyle Sungurlu'ya gelerek Sungurlu Anadolu Lisesi Konferans salonunda Ortaokul öğrencilerine Sungurlu'nun Tarihçesi ve Kültürel etkinliklerini anlattılar.


Tanıtım programına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya, Sungurlu Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Gürgil, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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