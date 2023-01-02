Sungurlu'ya yarı olimpik yüzme havuzu

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu'da yarı olimpik yüzme havuzu yapımına başlandığını açıkladı.

Milletvekili Ceylan, Sungurlu ilçesinde ihale süreci tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatının yapımını üstlenen firmanın temel kazı çalışmalarına başladığını söyledi. 18 milyon lira bedelle ihale edilen yüzme havuzunun bir yıl içinde tamamlanarak Sungurlu gençliğinin hizmetine girmesinin beklendiğini kaydeden Milletvekili Ceylan, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olacağını, bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gençlere büyük önem verdiklerini ifade etti. Gençlere spor yapma imkanı sağlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Milletvekili Ceylan, “Sungurlu ilçemizde devam eden spor yatırımlarına ilave olarak yüzme havuzunu da en kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Yapımı devam eden soyunma odalarının önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini ifade eden Milletvekili Ceylan, “Güreş Eğitim Merkezi de bitme aşamasına geldi. Okullara yaptığımız tesislerle birlikte Sungurlu spor tesisleri alanındaki eksiklerini büyük oranda gidermiş olacak. Yüzme havuzu ile Sungurlu gençleri istedikleri branşta çalışma imkanı bulacak. Yüzme havuzu 25x12,5 metre ve beş kulvarlı olacak. 1 metre 40 santimetre derinliğinde iki soyunma odası, bir antrenör odası, bir idari ofis, bir vip odası, 60 kişilik tribün ve diğer odalar bulunacak” diye konuştu.

Gençleri “kökü mazide olan ati' anlayışıyla değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyler olarak geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini kaydeden Ceylan, "Gençlerin önündeki engelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 'genç odaklı siyaset' anlayışıyla birer birer kaldırdık. Bundan sonra da genç odaklı siyaset anlayışıyla gençlerin yanında olacağız. Birlikte daha güçlü geleceğe, daha aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. İşte Türkiye Yüzyılı o yüzden gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye'nin gençlerinin daha güçlü bir geleceğe attığı adımların büyüdüğü bir yüzyıl olacak” dedi.