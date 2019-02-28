Sungurlu'ya yatılı hafızlık kuran kursunun temeli atıldı

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, "İlçemizde uzun yıllar ihtiyacını hissetmiş olduğu yatılı hafızlık kuran kursunun yapımına başlıyoruz. Cenab-ı hak bizleri mahcup etmesin" dedi.

3 dönümlük arsa üzerine 800 metrekarelik yapı alanı ile beraber 100 kişilik hafızlık kuran kursumuzu vatandaşlarımızın da yardımlarıyla inşallah kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Köksal, " Tamamlandığında ilçemiz için büyük bir ihtiyacını gidermiş olacağız. Çevre ilçelerimizde yatılı hafızlık kuran kursu bulunmasına rağmen Çorum'un en büyük ilçesi olan Sungurlu'da yatılı hafızlık kuran kursumuzun bulunmaması büyük bir eksiklikti. İnşallah bu eksikliği tamamlamak bizlere nasip olacak. Vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Bugün itibariyle temelini kazmaya başladık. Rabbim kolaylıklar versin" diye konuştu.

Din görevlisi arkadaşlarımız da maddi ve manevi olarak desteklerini beklediklerini ifade eden Müftü Köksal, "En kısa sürede ilçemize yakışır bir şekilde bir tesisi yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kursumuzla beraber bir tatbikat cami yapacağız. Bir kompleks olarak 4-6 yaş grubu kuran kursumuz olacak. Gerektiğin de müftülük hizmetleri ile ilgili olarak alanlarda tahsis edeceğiz. Din hizmetini en güzel şekilde verilmesi gerektiren eksiklikleri bu vesile ile ilçemiz için gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Törene İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ve Sungurlu Camii Kuran Kursu Yapma ve Yaşatma Derneği yöneticileri katıldı.