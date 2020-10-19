İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüphe üzerine durdurulan araçta silah ele geçirildi

Çorum’un Sunurlu ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 2 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Çorum'un Sunurlu ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 2 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.


Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün huzur ve güven denetimleri sürüyor. Polis ekipleri yaptığı denetimlerle suç ve suçlulara göz açtırmazken vatandaşlarında takdirini topluyor.


İlçe merkezinde denetim yapan ekipler Bahçelievler Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Güvenlik güçleri bir gün öncede Sanayi Sitesi içerisinde havaya ateş açıp kaçan A O G. adlı şahsı olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.