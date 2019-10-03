Tabiat parkına 200 keklik salındı

Çorum'da yaban hayvanı popülasyonu artırmak amacıyla Sıklık Tabiat Parkı'na 200 keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Çorum Şubesi'nce doğadaki ekolojik korunması amacıyla bu yıl 2 bin 500 adet kınalı kekliğin doğaya bırakıldığı açıklandı.

Zirai ilaç ile gübrelerin aşırı ve bilinçsiz kullanımı ile kontrolsüz avlanma gibi etmenler birçok türün nesli tehlikeye attığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sürdürülebilir bir yaban hayatı yönetimi kapsamında tabiatta azaldan ve nesli tükenme noktasına gelmiş türleri yetiştirerek doğaya bıraktıklarını söyledi.

Gözler, kekliğin doğadaki ekolojiyi dengede tuttuğunu belirterek; “Bilinçsiz avlanma ve tarımda verimi artırmak için kullanılan kimyasallar sebebiyle keklik sayısı azalmış ve bunun sonucu olarak avcılar avlayacak keklik bulamaz hale gelmiştir. Önceleri tabiatta keklikler sürüler halinde bulunurken, bugün sayıları çok azalmıştır. Kınalı keklik üretimini devletimizin yapmasının sebebi kınalı kekliğin palazken protein ihtiyacını böceklerden gidermesi ve bu esnada da insan hayatına zararlı olan böcekleri yemesidir. Kınalı Keklik'lerin en büyük faydalarından biride, ergen olduktan sonra artık süne zararlılarıyla müthiş bir mücadele yapmaya başlamalarıdır.Bu da tarım açısından da büyük önem arz eden bir durum.” dedi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum'da 2003-2018 yıllarında yaklaşık 10 bin, 2019 yılında ise 2 bin 500 kınalı kekliğin doğaya salındığını açıkladı. Yüksel, avcıları uyararak, bu işin eğitimini almaları gerektiğini ve avlanma izni olan avcıların da av dönemlerinde bu canlılara kotaları aşmayarak sahip çıkmaları için çağrıda bulundu.

Kınalı kekliklerin Sıklık Tabiat Parkı çevresinde daha fazla bilinir olmasını sağlamak istediklerini dile getiren Yüksel, “Bu bölge ava tamamen yasak. Bu hayvanların bölgede çoğalmasını istiyoruz. Yakında bunları şehir merkezinde bile görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'da kekliğin doğa için önemli olduğunu belirterek, bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile katılımcıları hep birlikte keklikleri doğaya saldı.