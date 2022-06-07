Takla atan otomobil refüje devrildi: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Arifegazili köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle lastiği fırlayan otomobil, takla atarak orta refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada Hakan K. (38), Murat Y. (39) ve Ali S. (43) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.