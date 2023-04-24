Takla atan otomobil su kanalına devrildi, sürücü ölümden döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına düşerken, sürücü ölümden döndü.

Kaza, Sungurlu-Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Abdullah A. yönetimindeki 19 AG 470 plakalı otomobil Koparan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.