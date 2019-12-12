Talihliler Çorumspor formalarına kavuştu

Geçtiğimiz haftalarda Çorum Belediyesi Facebook ve İnstagram sayfalarından yapılan yarışmada 19 adet Yeni Çorumspor forması kazanan talihliler formalarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın makamında gerçekleştirilen forma dağıtım törenine forma kazanan talihliler ve bazı talihlilerin çocukları da katıldı.

Forma dağıtımının ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Yeni Çorumspor'a maddi ve manevi anlamda destek olmak adına ellerinden geleni yaptıklarını belirterek BELTAŞ olarak 1 Milyon 750 Bin tutarından sponsorluk anlaşması imzaladıklarını hatırlattı. Yeni Çorumspor yönetiminin başlattığı forma kampanyasına da 219 forma ile destek verildiğini belirten Aşgın “Öncelikle Çorumspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yenilmeyen takım yoktur, Çorum'a gelmeyen takım vardır. Samsunspor'da Çorum'da yenilgiyi tatmış oldu. Şehir olarak Yeni Çorumspor'umuzun arkasındayız. Çorumspor'umuz da çok iyi noktalara doğru gidiyor. “Kimse formasız kalmasın 19 bin forma” diye bir kampanya başlatıldı. Yeni Çorumspor'un en büyük sponsoru biziz. Her alanda da destekçisiyiz. İş adamlarını ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek adına böyle bir kampanya başlatıldı. Bizde kampanyaya destek verelim istedik ve 219 forma aldık. İş adamlarımız, sanayicilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, ticaret ve sanayi odamız, esnaf ve sanatkarlar odamızın da harekete geçmesi lazım. Bütün kurumların devreye girerek bir yarış olması ve 19 bin formanın bitmesi gerekiyor. Biz de bugün aldığımız 219 formadan 19 tanesini hediye edeceğiz. 200 formada elimize ulaşır ulaşmaz hemen onları da dağıtacağız. Özellikle okullardaki öğrencilerimize hediye etmek istiyoruz. Bu sinerji, bu enerji inşallah Çorumspor'umuzu şampiyon yapacak ve bir üst lige çıkacağız. Çorumlular her zaman en güzeline en iyisine layık. Mutlaka 1. Lig'e süper lige çıkmamız lazım. Biz buraları hak etmiyoruz. Çorumspor yönetimine, sporcularına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam, desteğe devam. Hem fiili hem kalbi duamızla Yeni Çorumspor'umuzu bir üst lige çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

'Statlarda argo ve küfür olmamalı'

Stadyumlara kadınların ve çocukların gönül rahatlığıyla gelebilmesi gerektiğini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Statlarda çocuklarımızın ve hanım kardeşlerimizin de olabilmesi için argo ve küfrün bitmesi lazım. Spor sevgi, kardeşlik ve barıştır diyoruz, ancak o sevginin, barışın ve kardeşliğin tam olarak yansıtıldığı söylenemez. Argo, küfür sıfır olmalı. Fair Play mutlaka olmalı, kesinlikle küfre ve taşkınlığa yer olmamalı. Herkes gönül huzuruyla stadyumlara gelebilmeli ve tezahüratını en güzel şekilde yapabilmeli. Tüm taraftarlarımıza da çağrıda bulunalım, küfür ve argoyu stadımızda görmeyelim. Hep güzellikleri görelim ve Çorumspor'umuzun başarısını görelim” dedi.

Formalarını almaya gelen talihliler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.