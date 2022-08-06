İhlas Haber Ajansı

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Tandırlık yangını korkuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, evin tandırlık bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, evin tandırlık bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gökçam köyünde İbrahim Sağın'a ait evin tandırlık bölümünde yangın çıktı. Ev sahibi ve köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çıkan yangını eve sıçramadan söndürdü.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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