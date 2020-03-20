Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar

Sabah saatlerinde Sungurlu Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yaptı.

Sungurlu'da Korona virüsü önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanıyor.

Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Sungurlu'da ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Yaklaşık 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ile ilgili Türkiye buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi. Camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Bizde 3 gündür vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlar da dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Sungurlu Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar“ dedi.