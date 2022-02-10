Tarihe sahip çıkan jandarma 155 eseri müzeye kazandırdı

Çorum'da suç ve suçlularla mücadele de etkin bir çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarına da sahip çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda toplumda tarihi eserlere sahip çıkma konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması amacıyla amacı ile “Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalım” projesini hayata geçiren İl Jandarma Komutanlığı, proje kapsamında tarihi eserlerin korunmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından “Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı” ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde geçtiğimiz yıl 155 adet tarihi eser ele geçirildi.

El konulan eserler işlemlerin ardından müzeye kazandırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıyan 57 adet obje (çanak, çömlek, lahit, altın yüzük, heykel) 1 adet dini eser, 97 adet sikke, 3 adet iş makinası, 44 adet muhtelif kazı malzemesi ve 5 adet dedektör ele geçirildi.

'Eserlerin arasında bin 500 yıllık yüzük de bulunuyor'

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Roma dönemine ait Bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzük ile Roma dönemine ait çocuk lahiti de bulunuyor. Jandarma ekipleri bin 500 yıllık altın yüzüğü alıcı kılığında, çocuk lahitini ise sosyal medyada satışı yapılmak istenirken ele geçirdi.