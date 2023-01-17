Tarihe sahip çıkan jandarma 774 tarihi eseri müzeye kazandırdı

Çorum'da suç ve suçlularla mücadele de etkin bir çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı kültür ve tabiat varlıklarına da sahip çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda toplumda tarihi eserlere sahip çıkma konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması amacıyla “Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalım” projesini hayata geçiren Çorum İl Jandarma komutanlığı proje çerçevesinde tarihi eserlerin korunmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından “Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı” ile kaçak kazı olaylarına karşı 2022 yılında yürütülen faaliyetlerde 773 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, 15 Kültür ve Tabiat Varlıkları kaçakçılığı ile izinsiz kaçak kazı olayı ortaya çıkarılırken, bu olaylarda toplam 46 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 4 adet altın sikke, 1 adet gözyaşı şişesi, 7 adet haç, 22 adet yüzük, 1 adet erkek heykel figürü, 1 adet kadın heykel figürü, 677 adet farklı ebat ve şekillerde sikke ile 60 adet farklı ebat ve şekillerde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler Çorum Müzesi'ne kazandırıldı.