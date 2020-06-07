İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihe tanıklık eden menengiçlere 'anıt ağaç' levhaları asıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde, İstanbul’u fetheden büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in gölgesinde dinlendiği rivayet edilen tarihi menengiç ağaçlarına ’anıt ağaç’ levhaları asıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, İstanbul'u fetheden büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gölgesinde dinlendiği rivayet edilen tarihi menengiç ağaçlarına 'anıt ağaç' levhaları asıldı.


Çorum'un Osmancık ilçesin Yeşilçatma Mahallesi Tekke Sokağında bulunan, Koyun Baba Hazretlerinin yetiştirdiği ve İstanbul'u fetheden büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gölgesinde dinlendiği rivayet edilen 16 menengiç ağacına 'Anıt ağaç' levhaları asıldı.


Tarihe tanıklık ettiği ve yüzlerce yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen, Osmancık'ta Çitlembik ve Sakız Ağacı olarak adlandırılan, menengiç ağaçları, Ankara 2. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2008 yılında tescil edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.