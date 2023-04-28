Tarihi Çöplü arastasında hummalı çalışma

Çorum'daki Çöplü Arastası tarihi kimliğine yeniden kavuşuyor.

Kent Meydanı projesi ve tarihi kültür yolu projelerinin bir ayağı olan Çöplü Arastası'nda cephe sağlıklaştırma çalışmalarının ikinci etabı tüm hızıyla devam ediyor. Çorum Belediyesi, cephe sağlıklaştırmanın yanı sıra tarihi arastanın altyapısını da yeniliyor. Kanalizasyon ve su hatlarının değiştirildiği arasta, doğalgazla da ilk kez buluşmuş olacak. Çalışma çerçevesinde elektrik hatları da yer altına alınıyor.

Çorum Belediyesi bir yandan kentin tarihi dokusunu ayağa kaldırırken, diğer yandan esnaf ve vatandaşın menfaatlerini de gözetmeye devam ediyor. Çöplü arastasında geçtiğimiz ay başlatılan ikinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmaları çerçevesinde arastanın altyapını da yenileyen Çorum Belediyesi bu çalışmalardan arasta esnafının olumsuz etkilenmemesi için oldukça hassas davranıyor. Bayram öncesinde esnafın talebi üzerine çalışmalara ara veren belediye ekipleri yeniden iş başı yaptı. Arastada çalışmalar akşam saatlerinden sonra hummalı bir şekilde yürütülüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi arastada devam eden çalışmaları inceledi.

Kadim Çorum medeniyetini yeniden ayağa kaldırma projesinin önemli bir noktasında çalışmalarımız devam ettiğini hatırlatan Başkan Aşgın, bir yandan cephe sağlıklaştırma çalışmasının diğer yandan altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Bayram öncesinde esnafın talebi üzerine 10 gün çalışmalara ara verdiklerini kaydeden Aşgın, "Şimdi yeniden başladık. Zaman kaybını telafi etmek için de 24 saat çalışıyoruz” dedi.

Çöplü Arastanın altyapısındaki sorunları da tek tek çözdüklerini ifade eden Başkan Aşgın “Elektrik hattı, su ve kanalizasyon hatlarında sorunlar vardı. Bunun yanı sıra arastada doğal gaz hattı hiç yoktu. Bu nedenle dış cepheyi yapmakla kalmayıp altyapıyı da komple yapalım istedik. Geldiğimiz noktada doğal gazla ilgili çalışmaları büyük oranda tamamladık. Ana hatlar tamamlandı, ara bağlantılar devam ediyor. Bütün kanalizasyon sistemini tamamladık. Şu anda elektrik hattıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Altyapıyı yenilerken diğer yandan dış cephelerin iyileştirilmesi ve tarihi görünüm kazandırılmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Altyapıyla ilgili tüm çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Aşgın, altyapıdan sonra Hamit Camii'nin olduğu ana sokağın asfaltlanacağını diğer 4 adadaki ara sokaklara beton dökülerek Arnavut kaldırımı döşeneceğini açıkladı. Arastayı tarihi görünümüne kavuşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını kaydeden Aşgın, çalışmalar tamamlandığında şehrin kalbinin ortaya çıkacağını ifade etti.

Çalışmaların ilk etabında saat kulesine cephe işyerlerini güzelleştirdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın “Bu doku hemşehrilerimiz tarafından çok beğenildi. Söz verdiğimiz gibi ikinci etap çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Saat Kulesine bakan cepheleri nasıl tarihi görünüme kavuşturduysak arasta içerisinde dört adadaki dükkânlarda aynı şekilde tarihi görünüme kavuşacak” şeklinde konuştu.