Tarihi Kanara çeşmesi restore ediliyor

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan tarihi Kanara çeşmesinde restorasyon çalışmaları başladı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatıyla başlatılan çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

İlçede kaybolmaya yüz tutmuş, kültürel miras olan çeşme, konak gibi yapıları korumaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Ali Sülük, “Geleceğimize miras bırakabilmemiz için onları aslına uygun tadilat ve bakımlarını yaparak halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Eserlerimizi gelecek kuşaklara emanet etmek, asli görevlerimizin başında geliyor” dedi.